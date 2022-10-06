Tekirdağ haber! Tekirdağ'da lüfer tezgahlarda yerine almaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haber! Tekirdağ'da lüfer tezgahlarda yerine almaya başladı

06.10.2022 12:52
Tekirdağ haber! Tekirdağ'da lüfer tezgahlarda yerine almaya başladı

Tekirdağ gelişmesine göre Marmara Denizi'nden tutulan lüfer balığı Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında daha çok yer almaya başladı.

Marmara Denizi'nden tutulan lüfer balığı Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında daha çok yer almaya başladı.

Balıkçıkların ağlarına takılmaya başlayan lüfer, palamudun ardından tezgahlarda yerini aldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, palamuttan sonra lüferin de kendini göstermeye başladığını söyledi.

Pehlivanoğlu, lüferin ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Palamut bu sene çoktu maşallah. Balıkçılar da vatandaşlar da palamuda doydu. Şimdi de lüfer tutulmaya başlandı. Tezgahlarımızda balık çeşitlerimiz bol. Az olan balıkların fiyatları şimdi biraz yüksek olabilir ama balık artıkça fiyatlar düşecektir. Havaların da soğumasıyla çeşit ve bolluk daha da artacaktır diye ümit ediyoruz. inşallah bu sene balıkçılık böyle devam eder." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da ağlara takılan lüferin balıkçıları sevindirdiğini dile getirdi.

Erol, yeni çıkmaya başladığı için iriliğine göre lüfer tane fiyatının 100 liradan başladığını belirterek, "Bu sene balıkçılar hep palamut tuttu. Hala palamut devam ediyor. Artık lüfer yüzünü göstermeye başladı. Lüfer çıkmaya başlaması demek palamudun gidişinin yaklaştığını gösteriyor. " dedi.

Balıkçı Taner Aydın ise bu sene denizin bereketli olduğunu kaydetti.

Balıkçıların kıyıya boş dönmediğini ifade eden Aydın "Yeni yeni lüferde çıkmaya başlamasıyla tezgahlar şenlendi. Vatandaş palamuttan sonra lüferi de tercih etmeye başladı. İnsanlar artık palamuda fazla fazla doydu." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | OKSİJEN TÜPÜNÜN PATLADIĞI OTOMOBİL ALEV ALDI; BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALANDI Son dakika haberi | OKSİJEN TÜPÜNÜN PATLADIĞI OTOMOBİL ALEV ALDI; BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALANDI Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı Oksijen tüpünün patladığı otomobil alev aldı; baba öldü, oğlu ağır yaralandı Oksijen tüpünün patladığı otomobil alev aldı; baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber! Tekirdağ'da lüfer tezgahlarda yerine almaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ haber! Tekirdağ'da lüfer tezgahlarda yerine almaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement