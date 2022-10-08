Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

08.10.2022 09:28

Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/ YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Son dakika haberi | Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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