Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yetkili servis görevlisi gibi girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 kişiden 1'i yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yetkili servis görevlisi gibi girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 kişiden 1'i yakalandı

12.10.2022 11:18
Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yetkili servis görevlisi gibi girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 kişiden 1'i yakalandı

Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yetkili servis elemanı gibi davranarak girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yetkili servis elemanı gibi davranarak girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine giden vatandaşlar, bir süre önce evlerine kombi bakım servisi elemanı olarak gelen 2 kişinin kombilerini bakım yapacakları gerekçesiyle söküp götürdüklerini ve kendilerine de bir daha ulaşamadıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma kapsamında 13 bin ve 10 bin lira değerindeki kombiyi çalanların T.S. (34) ile O.K. (26) olduğunu tespit etti.

Zanlılardan "güveni kötüye kullanmak" suçundan iki aranma kaydı olduğu belirlenen T.S, Kumbağ beldesinde gözaltına alındı. Diğer zanlı aranıyor.

YORUMLAR
500
Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti Hafriyat kamyonunun biçtiği otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı Hafriyat kamyonunun biçtiği otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı Van haberi! Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Saray Belediyesi'ne Ziyaret Van haberi! Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Saray Belediyesi'ne Ziyaret
Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yetkili servis görevlisi gibi girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 kişiden 1'i yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:10:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yetkili servis görevlisi gibi girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 kişiden 1'i yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement