Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yetkili servis görevlisi gibi girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 kişiden 1'i yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yetkili servis elemanı gibi davranarak girdikleri evlerdeki kombileri çalan 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine giden vatandaşlar, bir süre önce evlerine kombi bakım servisi elemanı olarak gelen 2 kişinin kombilerini bakım yapacakları gerekçesiyle söküp götürdüklerini ve kendilerine de bir daha ulaşamadıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma kapsamında 13 bin ve 10 bin lira değerindeki kombiyi çalanların T.S. (34) ile O.K. (26) olduğunu tespit etti.

Zanlılardan "güveni kötüye kullanmak" suçundan iki aranma kaydı olduğu belirlenen T.S, Kumbağ beldesinde gözaltına alındı. Diğer zanlı aranıyor.