Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Aycan G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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