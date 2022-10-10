Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi

10.10.2022 13:58
Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan Aycan G. (43) balkona çıktı.

Burada bir süre zaman geçiren Aycan G, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycan G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ haber! Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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