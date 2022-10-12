Tekirdağ haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Tekirdağ haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi

12.10.2022 08:58
Tekirdağ haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi

Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü'ne katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü'ne katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Halk Günü, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Yıldırım, vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Yıldırım, vatandaşların taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi.

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 'Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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