Valilikten yapılan açıklamaya göre Halk Günü, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 'Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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