TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, polisin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, 1 ton sahte şarap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nün içki kaçakçılığı, sahteciliğin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada ilçede sahte şarap üretildiği belirlendi. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ton sahte şarap ele geçirildi. Polis, sahte içkilere el koyup, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberi! Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika