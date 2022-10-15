Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada 120 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika