Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada 120 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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