Bu kapsamda ilçelerde bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 95 gram skunk, 8 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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