Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi

17.10.2022 14:10
Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi

Tekirdağ haberler: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Tekirdağ'da yer alan 26 atık su arıtma tesisine toplam 17 milyon 636 bin 398 lira teşvik verildiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Tekirdağ'da yer alan 26 atık su arıtma tesisine toplam 17 milyon 636 bin 398 lira teşvik verildiği bildirildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atık su arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılandığı aktarılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından enerji teşviki uygulaması kapsamında Tekirdağ'da yer alan 26 atık su arıtma tesisine toplam 17 milyon 636 bin 398 lira ödeme yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu Bakan Kurum: 'İlk Evim Arsa Projesi'nin altyapı çalışmaları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak' Bakan Kurum: 'İlk Evim Arsa Projesi'nin altyapı çalışmaları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement