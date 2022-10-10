Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor - Son Dakika
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Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor

10.10.2022 15:13

Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'da balıkçılar 4 gündür denize açılamıyorTEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor.

Tekirdağ'da balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarından sonra geçen hafta Cuma günü Marmara Denizi'nde başlayan Poyraz, 4 gündür etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor. Poyraz sebebiyle rıhtıma bağlanan bir teknenin su alması sonrasında suyun dibine battığı da görüldü. Balıkçılar 4 gündür denize açılmayı beklediklerini ifade ederek, bu sezon çoğu balıkçı arkadaşlarının Karadeniz'e gittiklerini ifade etti.

Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuzlar yaptığı açıklamada, "4-5 gündür poyrazın sert esmesiyle balıkçılar denize açılamıyor ve birkaç gün daha süreceği bekleniyor. Tabii havalar açıldıktan sonra tekrar balıkçı arkadaşlarla denize açılmaya devam edeceğiz. Ağların tamiri, tekne bakımları yani kendimize şey yapacak iş buluyoruz. Bu arada Yunusların yırtıklarını da tamir ediyoruz. Bu sezon Karadeniz'e giden arkadaşlar için çok iyi tabii orada havalar esmese daha da iyi olacak inşallah. Burada da iyi olması bekleniyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor - Son Dakika

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