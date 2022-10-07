Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 3 bin 741 sentetik uyuşturucu hap, 26 bin 460 lira para, 4 cep telefonu ve 4 SİM kart ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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