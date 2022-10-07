Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi

07.10.2022 17:30
Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 3 bin 741 sentetik uyuşturucu hap, 26 bin 460 lira para, 4 cep telefonu ve 4 SİM kart ele geçirildi.

Şüpheliler M.B. ve V.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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