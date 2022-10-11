Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çok sayıda makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, bazı ev, araç ve iş yerlerinde arama yaptı.

Yapılan kontrollerde 130 bin doldurulmuş makaron, 48 bin 407 boş makaron, 44 kilo tütün, 2 kompresör, 2 makaron doldurma makinesi ve 114 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem yapıldı.