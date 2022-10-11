Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çok sayıda makaron ele geçirildi

11.10.2022 16:20
Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çok sayıda makaron ele geçirildi

Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, bazı ev, araç ve iş yerlerinde arama yaptı.

Yapılan kontrollerde 130 bin doldurulmuş makaron, 48 bin 407 boş makaron, 44 kilo tütün, 2 kompresör, 2 makaron doldurma makinesi ve 114 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika
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