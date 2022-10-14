Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit yok

Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit yok

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik olarak Çorlu'da gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette arama yapan polis ekipleri, siyah renkli çanta içerisinde bulunan şeffaf poşetlerde bir buçuk kilogram ağırlığında uyuşturucu maddelerden skunk maddesi ile yine siyah renkli bir çanta içerisinde bin 500 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak Y.S isimli şüpheli şahsı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alan polis ekipleri uyuşturucu maddelere de el koydu.