Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa

06.10.2022 12:36
Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ gündem haberi | Hayrabolu ilçesinde ikamet eden kadınlar, kış mevsiminde tüketilecek yiyeceklerin yapımına başladı.

Hayrabolu ilçesinde ikamet eden kadınlar, kış mevsiminde tüketilecek yiyeceklerin yapımına başladı.

Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar, "imece" usulüyle kışın tüketecekleri, salça, pekmez, tarhana, turşu, kesme ve kurutulmuş biber gibi ürünleri hazırlıyor.

Kübra Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları yöresel gıdaların sofralarının vazgeçilmez lezzetleri olduğunu belirtti.

Kışlık yiyecek hazırlıklarını mahallede komşularıyla ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptıklarını ifade eden Gültekin, şunları kaydetti:

"Her yıl bu mevsimde tüm kadınları tatlı bir telaş sarar. Mahalleli kadınlar toplanıp bir arada salça, tarhana, kesme, buna benzer ürünleri birlikte hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünlerin bazılarını buzdolabında bazılarını da kiler olarak kullandığımız serin odalarda muhafaza edip, kış boyunca tüketiyoruz."dedi.

Yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Hisar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İnan, "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak."

SYDV Yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2 bin 884 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, eylül ayında 2 bin 884 ihtiyaç sahibine bir milyon 478 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Subaşı, Fırat, Güncel, Son Dakika

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