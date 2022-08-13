Tekirdağ haberleri! Hayrabolu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri! Hayrabolu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

13.08.2022 13:46
Tekirdağ haberleri! Hayrabolu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Tekirdağ haberler... Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmailli Mahallesi'nde Ahmet Gürgen'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Belediye Başkanı Osman İnan ve AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, evi yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İnan, belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Hayrabolu, Hisarcık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberleri! Hayrabolu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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