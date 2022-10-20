Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali kentteki basın mensuplarına tanıtıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Muratlı Caddesi'nde bulunan yeni terminal ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.
Terminalin mimarı Bülent Filiz de otogarla ilgili bilgi verdi, terminali gezdirdi.
Terminal yarın düzenlenecek törenin ardından hizmete açılacak.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberleri... Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali yarın açılacak - Son Dakika