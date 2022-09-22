Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi

22.09.2022 12:24
Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ haberleri: TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sahte içki üretilen adresleri belirledi. Adreslerde yapılan aramalarda; sahte 1600 litre şarap, 150 litre rakı, 343 litre etil alkol ile 468 alkollü içecek aroması, 77 gliserin, rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Şarköy, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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