İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çorlu , Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sahte içki üretilen adresleri belirledi. Adreslerde yapılan aramalarda; sahte 1600 litre şarap, 150 litre rakı, 343 litre etil alkol ile 468 alkollü içecek aroması, 77 gliserin, rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Şarköy, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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