Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sahte içki üretilen adresleri belirledi. Adreslerde yapılan aramalarda; sahte 1600 litre şarap, 150 litre rakı, 343 litre etil alkol ile 468 alkollü içecek aroması, 77 gliserin, rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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