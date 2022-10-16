Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 7 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.K, Y.S, B.N, H.E, B.C, T.Ö. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika