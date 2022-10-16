Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

16.10.2022 12:48
Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Tekirdağ haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 7 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 7 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.K, Y.S, B.N, H.E, B.C, T.Ö. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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