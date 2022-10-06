Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi

06.10.2022 15:02

Tekirdağ'da seyir halinde olan bir araç, bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Aracın içindeki bir kişi yanarak yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Malkara - Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan bir otomobil iddiaya göre bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilin alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ'da alev alan araçta 1 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, 112 Acil Sağlık Ekipleri araçtan çıkarılan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Araçta henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi ise yanarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan şahsın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta oksijen tüpü bulundu.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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