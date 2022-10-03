Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA AHIR YANGINI; 10 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ, 10 TON BUĞDAY YANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 hayvan çiftliğinde çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık bin 500 saman ile ot balyası ile 10 ton buğday yanarak kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Malkara'nın kırsal Ahmetpaşa Mahallesi'nde Hacı Selim'e ait çiftlikteki buğday, saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan ahıra sıçradı. Çiftlikte bulunanlar, alevlere hortum ve kovalarla su dökerek müdahale ederken, bir yandan da ahırda bulunan hayvanları çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürülerek, kontrol altına alındı. Ahır ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında 10 küçükbaş hayvan öldü, 10 ton buğday, 1500 saman balyası, ot balyaları ile bazı tarım makineleri yandı. Jandarma ahırların kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.