Hırsızlık şüphelileri 3 bin saate yakın kamera kaydı incelenerek yakalandı

Tekirdağ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 36 şüpheli, 300 güvenlik kamerasından alınan 2 bin 835 saatlik kayıt incelenerek yakalandı.

Çorlu ilçesinde son 1 ayda 44 hırsızlık olayının yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bazı bölgelerde güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 300 güvenlik kamerasındaki 2 bin 835 saatlik görüntü kaydını taradı. Bu sayede kimlikleri tespit edilen 36 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çorlu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.