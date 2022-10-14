Hırsızlık şüphelileri 3 bin saate yakın kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelileri 3 bin saate yakın kamera kaydı incelenerek yakalandı

14.10.2022 12:44

Tekirdağ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 36 şüpheli, 300 güvenlik kamerasından alınan 2 bin 835 saatlik kayıt incelenerek yakalandı.

Tekirdağ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 36 şüpheli, 300 güvenlik kamerasından alınan 2 bin 835 saatlik kayıt incelenerek yakalandı.

Çorlu ilçesinde son 1 ayda 44 hırsızlık olayının yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bazı bölgelerde güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 300 güvenlik kamerasındaki 2 bin 835 saatlik görüntü kaydını taradı. Bu sayede kimlikleri tespit edilen 36 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çorlu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 36 KİŞİ, 2 BİN 835 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK YAKALANDI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 36 KİŞİ, 2 BİN 835 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK YAKALANDI Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi
Kaynak: AA

Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelileri 3 bin saate yakın kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelileri 3 bin saate yakın kamera kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
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