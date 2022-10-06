Son dakika haberi | Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da orman yangını söndürüldü
TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü.
Şarköy İlçesine bağlı Uluman ve Yayaağaç mevkiindeki ormanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Havadan da helikopterin destek verdiği yangın büyük ölçüde kontrol altın alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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