Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

19.10.2022 11:14
Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçesinde 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçesinde 4 kişi yakalandı. Uygulama ve aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın torpidosundan 1 adet sigara paketi içerisinde 5 fişek daralı 8,7 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yine Süleymanpaşa'da durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinden 1,5 gram renk ve görünüm itibari ile kokain maddesi ele geçirilerek, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Çorlu'da da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli bir şahıstan bir miktar uyuşturucu madde ve 600 lira para ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Kapaklı'daki bir adreste yapılan aramalarda ise satışa hazır 113 gram skunk, 5 adet uyuşturucu hap ve toplamda 2 bin 200 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili G.Ş. gözaltına alınırken, firari durumdaki U.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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