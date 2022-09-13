Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 6 tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheli için 30 adres ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda, ruhsatsız 11 tabanca, 13 şarjör, farklı ebatlarda 1747 mermi, 5 av tüfeği, 122 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, 3 kişi ise savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.