Tekirdağ haberleri... Tekirdağ NKÜ'de öğretim elamanlarına eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haberleri... Tekirdağ NKÜ'de öğretim elamanlarına eğitim verildi

16.10.2022 11:54
Tekirdağ haberleri... Tekirdağ NKÜ'de öğretim elamanlarına eğitim verildi

Tekirdağ haber: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kalite çalışmaları kapsamında öğretim elemanlarına "Eğiticilerin Eğitimi: Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri" eğitimi verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kalite çalışmaları kapsamında öğretim elemanlarına "Eğiticilerin Eğitimi: Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri" eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda, Kalite Komisyonu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile öğretim elemanları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, program yeterliliklerinin, öğrenme çıktılarının hepsinin artık bilinçli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Katılımcılara Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir tarafından farklı konularda eğitim verilerek, sunum yapıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Konferans, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberleri... Tekirdağ NKÜ'de öğretim elamanlarına eğitim verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
11:54 İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar
11:42 Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı
11:41 Almanya'da feci olay! Selin'i kaçırıp saatlerce tecavüz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
11:27 Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
10:35 Zelenski, savaşın 8. ayında ulusa seslendi! Öldürülen Rus askerlerinin sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 13:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri... Tekirdağ NKÜ'de öğretim elamanlarına eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement