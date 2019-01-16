Tekirdağ Havaya Rastgele Ateş Açtı, Polisi Alarma Geçirdi

Havaya rastgele ateş açtı, polisi alarma geçirdiTekirdağ'ın Malkara ilçesinde kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açan E.C.(40), alarma geçen polis tarafından yakalandı.

Havaya rastgele ateş açtı, polisi alarma geçirdi



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açan E.C.(40), alarma geçen polis tarafından yakalandı. E.C., tabancasını yeni aldığını ve çalışıp çalışmadığını denemek için rastgele ateş açtığını söyledi.



Olay, Camiatik Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı mevkisinde meydana geldi. Otomobiliyle geldiği garajdaki işyerleri önünde üzerinde taşıdığı tabancayla havaya rastgele ateş açan E.C., daha sonra ayrıldı. Silahlı bir kişinin rast gele havaya ateş ettiği ihbarı üzerine



Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerlerine çelik yelekler giyip, uzun namlulu silahlarla aramalarda bulundu. Ateş eden kişinin uzaklaştığını belirleyen polis, olay yerinde geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurup, ateş açan kişinin kullandığı otomobilin plakasını saptayan polis, ilçe genelinde geniş kapsamlı operasyon başlattı.



Ateş açan E.C., ilçe merkezinde otomobili durdurularak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ile mermiler ele geçirildi. Polis merkezine götürülen E.C.'nin ilk ifadesinde, Kurusıkı silahı yeni aldım. Çalışıp çalışmadığını denemek için havaya ateş ettim dediği öğrenildi. E.C., hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

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