Hüseyin İşcan ve Hasan Çıkman'ın yetiştirdiği boğa için 75 bin lira isteniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat - Son Dakika

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