Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat - Son Dakika
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Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat

08.07.2022 10:06

Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyenler arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da kurbanlık almak isteyenler arife günü hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Pazarlarda besiciler ile müşteriler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Çerkezköy hayvan pazarındaki 1 ton 50 kilogram ağırlığıyla sahiplerinin "Paşa" ismini verdiği boğa pazara girenlerin dikkatini topluyor.

Hüseyin İşcan ve Hasan Çıkman'ın yetiştirdiği boğa için 75 bin lira isteniyor.

İşcan, 3 yaşındaki boğanın merada yetiştirildiğini ve ortalama 700 kilogram et vereceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ hayvan pazarındaki 1 tonluk boğaya 75 bin lira fiyat - Son Dakika
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