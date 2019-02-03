Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Hdp'li Temelli: Seçimde Çok Büyük Başarı Elde Edeceğiz

Tekirdağ Hdp'li Temelli: Seçimde Çok Büyük Başarı Elde Edeceğiz

53 dakika önce

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İnanıyorum ki hep birlikte 31 Mart'ta sandıklara giderek, irademizi sandıklara yansıtarak, seçimde de çok büyük bir başarıyı elde edeceğiz.

Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İnanıyorum ki hep birlikte 31 Mart'ta sandıklara giderek, irademizi sandıklara yansıtarak, seçimde de çok büyük bir başarıyı elde edeceğiz. Bu halk, bu başarıyı da gerçekleştirecektir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, partisince düzenlenen geleneksel etkinlik buluşmasına katıldı. Burada partililere seslenen Temelli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde büyük başarı elde edeceklerini kaydetti. HDP'li Temelli, "Bu karanlığı, bu mücadele ile hep birlikte yırtacağız. Bu halk bu cendereyi kıracaktır ve inanıyorum ki hep birlikte 31 Mart'ta sandıklara giderek, irademizi sandıklara yansıtarak, seçimde de çok büyük bir başarıyı elde edeceğiz. Bu halk, bu başarıyı da gerçekleştirecektir. Gelin, bütün her şey bir tarafa, en önemli haklardan biri olan bugün cezaevindeki arkadaşlarımızın haklarını gasbetmeye son verin" diye konuştu. Konuşmasının ardından partililerle sohbet eden HDP Eş Genel Başkanı Temelli, daha sonra Çorlu'dan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:59 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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