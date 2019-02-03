Tekirdağ Hemzemin Geçitte Otomobile Tren Lokomotifi Çarptı
13 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hemzemin geçide kapalı bariyerlerden geçen otomobile Halkalı seferini yapan lokomotif çarptı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde, hemzemin geçide kapalı bariyerlerden geçen otomobile Halkalı
seferini yapan lokomotif çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Yener Türkeli
yara almadan kurtuldu.
Kaza, dün gece Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Yener Türkeli kullandığı 59 UR 432 plakalı otomobiliyle hemzemin geçide geldi. Çerkezköy-Halkalı seferi nedeniyle bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmek isteyen Türkeli araçla tren raylarına geldiğinde tren lokomotifi çarptı. Makinistin dikkatli ve zamanında hızını kesmesi sonucu olası facianın önüne geçerken, hurdaya dönen araç sürücüsü Yener Türkeli kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan hemzemin geçit otomobilin raylardan kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:57 Kaynak: DHA
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