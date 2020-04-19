TEKİRDAĞ Hırsızlıktan aranan şüpheli, sokağa çıkınca yakalandı - Son Dakika

Hırsızlıktan aranan şüpheli, sokağa çıkınca yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da polis tarafından hırsızlıktan aranan M.Y., sokakta gezerken yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde Tekirdağ'da sessizlik yerini korudu. Polis sokaklarda denetimlerini artırdı. Denetimler sırasında hırsızlıktan aranan M.Y., sokakta gezerken yakalanarak gözaltına alındı.

DURAKLAR İLAÇLANDI

Sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri tarafından da ilçede bulunan otobüs duraklarında ilaçlama yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ekiplerin il genelindeki tüm durakların ilaçlanmasını yaptığını belirterek, "Koronavirüs tedbiri kapsamında tüm ilçelerimizde yolcu duraklarımızda ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.