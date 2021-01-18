- Tekirdağ'ı buz kesti- Süs havuzları dondu - Son Dakika

- Tekirdağ'ı buz kesti

Süs havuzları dondu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kentte pazartesi sabahı-6 derece soğuk hava etkili oldu. Havanın soğuması ile süs havuzları dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olurken, kentte Pazartesi sabahı -6 dereceye kadar inen soğuk hava etkili oldu. Soğuk havaya rağmen hafta sonu kısıtlamasından bunalan vatandaşlar, sahilde yürüyüşe çıktı. Havanın soğuması ile kentte bulunan süs havuzları ve sokaklardaki su birikintileri buz tuttu. Sabah saatlerinden güneşin yüzünü göstermesi ile buzlu alanlar erimeye başladı.

Süleymanpaşa Sahiline yürüyüşe çıkan Mustafa Gülnarin, "Zamanı şimdi Kış mevsimi artık. Sabah -6'yı gösteriyordu. Kısıtlamanın bitmesi ile sabah sporunu yapıyorum. Şimdi güneş boyunda bu kadar oluyorsa yukarıda daha fazla buz tutmuştur. Tepeye çıkınca en az -7,-8 derece. 50 seneden beridir burada yaşıyorum. Eskiden daha iyiydi. Şuanda her şeyin tadı kaçtı. İklimler değişti eski kışlar olmuyor" dedi.