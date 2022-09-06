Motosikletli polis timi uyuşturucuya neşter vurdu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Motosikletli polis timi uyuşturucuya neşter vurdu: 2 tutuklama

06.09.2022 16:50
Motosikletli polis timi uyuşturucuya neşter vurdu: 2 tutuklama

Tekirdağ İl Asayişe bağlı motosikletli polis timleri tarafından Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, yaklaşık 100 gr. uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Asayişe bağlı motosikletli polis timleri tarafından Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, yaklaşık 100 gr. uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cemaliye Mahallesi'nde devriye gezen motosikletli polis timi, şüphe üzerine Kürkçü Sokak üzerinde bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın arka koltuğunda yaklaşık 100 gr. uyuşturucu madde, kilitli poşet, hassas terzi ve 11 bin 255 lira banknot para ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilde yakalanan O.U. ve Y.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli polis timi uyuşturucuya neşter vurdu: 2 tutuklama - Son Dakika

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