Cemaliye Mahallesi'nde devriye gezen motosikletli polis timi, şüphe üzerine Kürkçü Sokak üzerinde bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın arka koltuğunda yaklaşık 100 gr. uyuşturucu madde, kilitli poşet, hassas terzi ve 11 bin 255 lira banknot para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli polis timi uyuşturucuya neşter vurdu: 2 tutuklama - Son Dakika

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