Çorlu'da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştiren polis ekipleri daha önceden tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 1 adet bez torba içerisinde 85 gram eroin maddesi, bir adet hassas terazi, ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde Esentepe Mahallesinde bir adreste de arama yapan ekipler 13 ayrı şeffaf poşet içerisinde 1 kilo eroin maddesi, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan kilitli poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para daha ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak D.Ş., A.Ş. ve H.G. isimli şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ