Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

01.03.2022 10:28
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

Tekirdağ il genelinde suçların önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 138 kişi tutuklandı.

Tekirdağ il genelinde suçların önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 138 kişi tutuklandı.

Tekirdağ il merkezi ve ilçelerin cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli çap ve markalarda 32 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve 6136 SKM konularıyla ilgili 15 şahsa işlem yapıldı. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 işletme sahibine adli işlem yapılarak, suçtan elde edilen paraya el konuldu ve kumar oynadığı tespit edilen 25 şahsa ayrıca idari para cezası uygulandı.

Fuhuşla mücadele kapsamında kontrol edilen 4 iş yerinde 21 konsomatris çalıştığı, ayrıca bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit ve gerekçesiyle 2 şahsa adli ve idari işlemler yapıldı.

Hırsızlık konularıyla ilgili 59 şüpheli şahıs yakalanırken, çalıntı 1 oto ile 5 motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca farklı zamanda birbirleriyle bağlantılı ve maddi değeri yaklaşık 250 bin TL olan hırsızlığa konu olaylar ile ilgili çalışma yapılarak, İstanbul'da yapılan operasyon ile olayı gerçekleştiren 5 şahıs yakalandı.

Aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda, değişik suçlardan aranma kaydı olan toplam 331 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan toplam 138'i tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

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Tekirdağ'da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı Tekirdağ'da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Cumhuriyet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ il genelinde 138 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı - Son Dakika
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