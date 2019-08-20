Son Dakika Haberleri: Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu
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Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu

27 dakika önce

Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu, System.String[]
Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından atandı. Daha önceki kurulda yer alan il gözlemcisi Şükrü Aydemir ve Sinan Doğan'ın yerine, Kenan Platin ve Tuna Karlıbölük atandı. Yeni sezon öncesi Başkanlığa ise Kamil Dertop getirilirken, kurul üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Başkan: Kamil Dertop

Üye: Kenan Platin

Üye: Bülent Çotak

Üye: Murat Ceyhan

Üye: Tuna Karlıbölük - TEKİRDAĞ
Merkez Hakem Kurulu, Sinan Doğan, Tekirdağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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