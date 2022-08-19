Tekirdağ'da köy okulları yenileniyor

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Muratlı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, Kırkkepenekli ve Ballıhoca mahallelerinde açılacak Köy Yaşam Merkezleri'ni gezdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ulusan, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Ulusan, köy yaşam merkezlerinin vatandaşların ve öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek."

Ziyaretinde Ulusan'a Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol eşlik etti.