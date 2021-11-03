Üye Girişi
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR

03.11.2021 14:58

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka haritasında vaka oranı artan illerden Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Covid-19'un bütün ezberleri bozduğunu belirterek, özellikle genç kesimler olmak üzere vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka haritasında vaka oranı artan illerden Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Covid-19'un bütün ezberleri bozduğunu belirterek, özellikle genç kesimler olmak üzere vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Kalkan, "Son pişmanlık fayda vermiyor. Biz yoğun bakımlara giren hastalarımızın keşkelerini duymaktan üzüntü ve yorgunluk içerisindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 16- 22 Ekim tarihli illere göre haftalık vaka haritasında önceki hafta 100 bin kişide 190,65 olan vaka sayısı, 219,69'a yükseldi. En fazla vaka artışı olan 6'nci il Tekirdağ, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta 79,6 oranıyla mavi iller arasında bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ'ın, Marmara'da 5-6 ille birlikte vaka sayısı artan iller arasında bulunduğunu ve kentlerindeki artışın geçmişe göre geometrik bir artış olmadığını ve yüzde 29 olduğunu söyledi. Artışın birçok nedenleri olduğunu belirten Kalkan, şunları söyledi:

"Aşılamalarımızda 2 dozu aşılanmış ama üçüncü dozu 'ben nasılsa 2 doz aşı oldum' diye aşılanmayan vatandaşlarımız var. Böyle düşünenlerimizin de bir an önce aşı olmasını bekliyoruz. Gene genç nüfusumuzda bir miktar aşıdan imtina eden bir kesim var. 'Nasılsa bana bir şey olmaz' diye düşünüyorlar herhalde. Kesinlikle yoğun bakımlarımızda ve maalesef kayıplarımızda da bu nüfus kitlesinden vatandaşlarımız da var. O sebeple mutlak suretle aşının öncelenmesini bekliyoruz. Tekrar tekrar aşı diyoruz. Hani bir dönemler 'haydi çocuklar aşıya' diyorduk. Şimdi 'haydi gençler aşıya' diyoruz. Aşılanmamış kitlemiz bizim en yumuşak halkamız. Zincirin sağlamlığı o yumuşak halkanın, kopabilir halkanın da sağlam olmasıyla sağlanacağından mutlak suretle biz aşısız kitlemizin bir tane kalmayıncaya kadar aşılanmasını istiyoruz. Sağlıkçılarımız ilk dönemlerde alkışlanıyordu, moral destekler veriliyordu bu vakanın ilk başladığı o zor mücadele günlerinde. Bu hiç değişmiş değil ve bizim çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız gerçekten çok yoruldular, hiç dinlenmediler. Bunların dinlenebilmeleri için biz motivasyonu, yani alkışlamayla sağlanacak motivasyonu aşılamayla görüyoruz şu an. Aşılamaya ne kadar çok insan geliyorsa biz kendimizi alkışlanmış ve takdir edilmiş görüyoruz. Bu, birlikte verilen bir mücadeledir. Milletimiz, vatandaşımız, halkımız 'evet ben de bu mücadelede sonuna kadar varım' demediği sürece biz bu savaşı kazanamayız. Bu savaşı kazanmamız, bize ülkemizin, devletimizin sağladığı ve Sağlık Bakanımızın da sık sık hatırlattıkları üzere aşılanmanın önemsenmesinden geçiyor."

İl Sağlık Müdürü Kalkan, hastalar üzerine iyi gözlemler yaptıklarını belirterek, "Gerçekten servislerimizde yatan, yoğun bakımlarımızda yatan ve vefat eden hastalarımızın büyük oranda bir kesimi hiç aşı olmamışlar ya da eksik aşılı olanlar. Aşının mutlak suretle yararını her gün gözlüyoruz. ya hastalarımız daha rahat geçiriyorlar bu süreci, çok az bir kısmı servise düşüyor, daha da az bir kısmı yoğun bakıma düşüyor. Biz aşılanmanın bu dönem en önemli silahımız olduğuna inanıyoruz. Tekrar tekrar aşılanmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. ve özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda, mesafeye dikkat edilmeden oturulmasını, uzun süre oturulmasını, havalandırılmamasını gene yüksek riskler olarak kabul etmeliyiz ve bu risklerden de birbirimizi güzelce, uyarılarla sakındırmalıyız. Son pişmanlık fayda vermiyor. Biz yoğun bakımlara giren hastalarımızın keşkelerini duymaktan üzüntü ve yorgunluk içerisindeyiz. Bunu yaşamak istemiyorsak mutlak surette tekrar aşılanmalıyız. Rehavetten çıkmalıyız? dedi.

'YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK VAR'

Hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk olduğunu söyleyen Kalkan, "Yüzde 70'lerin biraz üzerine çıkan bir durum söz konusu. Aşılanma sayılarımızda tek doz aşılanmada yüzde 95'ler seviyesine gelmiş durumdayız. Gene 79,9- 80 gibi de iki doz aşılama oranımız mevcut. Bunun artması gerekiyor. Hiç eksiksiz hedef nüfusumuzun aşılanması gerekiyor. Sonu yoğun bakım ve ölümle biten pahalı bir bedeli ödemektense aşı gibi basit bir yöntemle insanın kendini ve sevdiklerini koruması akla, bilime, insanlığa en yakışır tutumdur" diye konuştu.

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Bakan Soylu'nun 15:12 Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine Özgür Özel'den tepki: Anketi kendisinden başka gören yok Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı 14:55 Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 14:23 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı 14:20 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları

Son Dakika Haberleri
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım         
15:07
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış         
13:00
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 15:29:24. #1.11#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SON PİŞMANLIK FAYDA VERMİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement