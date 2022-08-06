Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı

06.08.2022 14:34
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Saray ilçesi Bahçeköy mahallesi orman arazisinde kenevir bitkisi ekildiği duyumu alınması üzerine, İstihbarat ve KOM Şube ve Saray Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan arama neticesinde 34 kök kenevir bitkisi ve Gürcistan uyruklu şüpheli E.S. (55) isimli şahsın kaldığı kulübe içerisinde5 gram esrar maddesi ile yakalandı. Şüpheli şahıs sorgulamasının ardından adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İshaklı Mahallesinde bulunan çiftlikte sukunk bitkisi ekildiği yönünde alınan duyum üzerine İstihbarat ve KOM ile Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle adreste yapılan arama neticesinde 35 kök sukunk, 1 kk 362 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Çiftlikte bulunan K.T., C.G. ve B.U. isimli şüpheliler yakalandıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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