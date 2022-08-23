Tekirdağ'ın Çorlu , Kapaklı, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraları ele geçirdi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı - Son Dakika

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