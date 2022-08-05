66 yaşındaki 2 çocuk 4 torun sahibi bir kadın, iddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır çöp topladığı öğrenildi. Evin çöp eve dönmesinin ardından artan kokular ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalleli şikayetçi oldu. Belediye ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan yaklaşık 20 temizlik işçisi saatlerce uğraşmasının ardından anca temizlenebildi. Çöplerin mahalleden alınmasının ardından derin bir nefes alan mahalle sakinleri Çerkezköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evde tonlarca çöp çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.