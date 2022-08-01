ÇERKEZKÖY'DE FABRİKADA PATLAMA: 3 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan matbaa mürekkepleri üreten fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ürün testi sırasında meydana gelen kimyasal patlama üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek, kontrol altına alındı. Patlamada, tesisin sahibi olduğu belirtilen Ömer Asım Eralp, tesisin üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çerkezköy Kaymakamlığı'na vekalet eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.