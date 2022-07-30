Olay, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Y.E., bulunduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir sebeple yere düştü. Yere düşen çocuk kanlar içerisinde kalırken, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 3. kattan düşen çocuk kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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