Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 'nde ( OSB ) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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