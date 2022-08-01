Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

01.08.2022 13:53

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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