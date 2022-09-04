Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. 7 ayrı adreste 2 Özbekistan uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.H.K, E.A.M, M.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; Fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, Fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dökümanlar, 8 Gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.