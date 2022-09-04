Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

04.09.2022 10:17
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. 7 ayrı adreste 2 Özbekistan uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.H.K, E.A.M, M.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; Fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, Fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dökümanlar, 8 Gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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