Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi öldü

02.08.2022 14:45
Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp (76), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp (76), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. Ürün testi sırasında yaşanan patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ile operatör Veli Gümüş (47) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Mustafa Remzi Emanet ile Veli Gümüş'ün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ömer Asım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi öldü - Son Dakika

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