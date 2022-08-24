Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küme Evler mevkisinde önceden belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 otomatik tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, söz konusu adreslerde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi de yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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