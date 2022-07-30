Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

30.07.2022 12:09
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası ilçede 3 kadına sosyal medya aracılığıyla fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yaptırdığı öne sürülen G.Y'yi yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri yaptıkları denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesinde denetimlerde polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

M.Y'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişekler ele geçirdi.

Şüpheliler A.U ve S.D gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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