Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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