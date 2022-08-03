Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

03.08.2022 12:53
Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

O.T. idaresindeki 34 ZC 0725 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'na yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarından aşağıya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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