Kendisini mehdi ilan etti, üstelik müritleri bile var! Paylaştıkları videolar skandal

İddiaya göre, gece bir eğlence merkezinde tartıştıkları öğrenilen iki grup, saat 06.20 sularında Namık Kemal Bulvarı ile Turna Sokağı'nın kesiştiği noktada buluştu. Burada çıkan kavgada F.B. silahla yaralandı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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