Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Çerkezköy ilçesinde, 1 Ağustos'ta gece bir eğlence merkezinde tartışan iki grup arasında çıkan kavgada, F.B. silahla yaralanmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Çerkezköy, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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